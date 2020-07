Serie B, Ascoli-Pordenone 2-2: a segno Tommaso Pobega

Serie B: il Pordenone non va oltre il 2-2 in quel di Ascoli nel match valido per la trentaseiesima giornata, a segno è andato Pobega

Nella trentaseiesima giornata di Serie B, vince ancora il Benevento, 2-3 contro il Frosinone. La squadra di Filippo Inzaghi sale a quota 83 punti in classifica, facendo registrare la miglior difesa e miglior attacco del torneo cadetto.

Non ne approfitta il Pordenone che, in cerca di un posto per i play off, non va oltre il 2-2 contro l’Ascoli. Protagonista goleador della sfida è stato Tommaso Pobega, sul quale il Milan vorrebbe riportare in terra lombarda in vista della prossima stagione.