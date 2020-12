Serie A, vincono Roma e Napoli: i risultati

Questo pomeriggio di Serie A ha visto le vittorie di Roma e Napoli, ottenute rispettivamente contro Bologna e Sampdoria

Vittorie sia per la Roma che per il Napoli in questo pomeriggio di Serie A. I giallorossi hanno demolito il Bologna di Mihajlovic con il punteggio di 5-1. Decisiva l’autorete di Poli in apertura e i gol di Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan. Ininfluente l’autorete del provvisorio 3-1 di Cristante. Vittoria di misura invece per gli azzurri di Gattuso, che si impongono 2-1 sui blucerchiati di Ranieri.

All’iniziale vantaggio degli ospiti con la rete di Jankto hanno risposto le reti di Lozano e Petagna, arrivate entrambe nella ripresa. I partenopei si portano in questo modo a quota 23 punti, a tre sole lunghezze di distanza dal Milan primo (che però avrà l’occasione questa sera contro il Parma di portarsi nuovamente a debita distanza). La compagine di Fonsceca si raggiunge invece quota 21 in classifica.