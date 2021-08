Serie A, una settimana al via: Inter, Milan e Juve affilano le armi

Meno di una settimana al via della Serie A 2021-2022: le big del Nord Inter, Milan e Juve dimostrano di essere già in palla

Signore e signori ormai ci siamo, pochi giorni ancora e la Serie A aprirà i battenti. Il weekend di Ferragosto ha portato in dote le ultime amichevoli precampionato per le big del nostro calcio.

Esordio da copertina per Edin Dzeko, nuovo centravanti dell’Inter campione in carica. Il bosniaco ha trovato subito la via del gol e dialogato con i compagni quasi come se fosse da sempre in nerazzurro e non il penultimo arrivato. Perché l’ultimo sinora è invece Denzel Dumfries, tassello che rinvigorisce la fascia destra orfana di Hakimi.

