Serie A, ultimi 90 minuti da brividi: Scudetto, salvezza e Europa

Serie A, gli ultimi 90 minuti da brividi decideranno: Scudetto, salvezza e Europa

La Serie A è giunta all’atto conclusivo della stagione. Gli ultimi 90′ saranno da brividi, visto che è ancora tutto in bilico per quanto riguarda Scudetto, salvezza e Europa.

Inter e Milan si contenderanno il tricolore fino all’ultimo minuto. Ai rossoneri basterà un punto per festeggiare e il destino è tutto nelle loro mani al Mapei contro il Sassuolo. Per quanto riguarda la salvezza la corsa è tra Salernitana e Cagliari. Una sfida a distanza tra Arechi e Penzo, con i granata avanti e che con una vittoria sarebbero certi di festeggiare l’ennesimo miracolo sportivo di Nicola. Per l’Europa invece è corsa a tre: Atalanta, Fiorentina e Roma. I giallorossi avranno il match point contro il Torino e in caso di vittoria chiuderebbero i giochi, ma avrebbero anche la possibilità della Conference League, che regalerebbe un accesso in più alle italiane. Fiorentina e Atalanta dovranno vincere per sperare di ottenere un posto per l’Europa. Saranno 90′ infuocati e le partite decisive si giocheranno tutte allo stesso orario, eccezion fatta per la Roma.