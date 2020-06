Serie A, si riparte da Lecce-Milan: data e orario della sfida

Secondo quanto anticipato da Sky Sport, il primo match della ventisettesima giornata di Serie A sarà Lecce-Milan: ecco data e orario

In attesa di conoscere la definitiva stesura del calendario di Serie A, Sky Sport ha anticipato come si svilupperà la ventisettesima giornata del massimo campionato italiano che avrà inizio il prossimo il prossimo 22 giugno.

La prima gara sarà Lecce-Milan con le due compagini che scenderanno in campo il 22 giugno alle ore 19:30 come stabilito in accordo con l’assocalciatori per evitare il caldo afoso presente nelle città meridionali.