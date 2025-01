Serie A, il “pagellone” di Paolo Condò: il voto alla prima parte di stagione del Milan

Serie A, il giornalista Paolo Condò ha giudicato la prima parte di stagione delle 8 partecipanti alle coppe europee più il Napoli

Il noto giornalista Paolo Condò, sul Corriere della Sera, ha fatto il “pagellone” della prima parte di stagione delle 8 squadre di Serie A iscritte alle coppe europee più il Napoli di Antonio Conte. Preso in giudizio non solo il campionato, nella valutazione ricadono anche Champions, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Queste le pagelle di Condò:

INTER voto 7,5: «Il buco nero di Riad è vertiginoso ma è l’unico minus di una stagione molto ambiziosa».

ATALANTA – voto 7,5: «Il miglior girone d’andata della sua storia, e un cammino internazionale che soltanto il Real Madrid è riuscito (due volte) a interrompere».

NAPOLI – voto 7: «Al ritorno ospiterà al Maradona le tre grandi storiche, meglio così anche se Atalanta e Lazio ci hanno banchettato».

LAZIO – voto 7: «Brusca frenata nell’ultimo mese, ma va detto che i risultati sono stati peggiori delle prestazioni».

MILAN – voto 6,5: «Il voto più difficile perché il campionato è un disastro, ma il resto fila».

FIORENTINA – voto 6,5: «Lo stallo delle ultime settimane non cancella tre mesi di ottimo calcio in campionato – 8 vittorie di fila – e in Conference, dove la Viola è già agli ottavi».

BOLOGNA – voto 6: «Italiano viaggia 3 punti sotto Motta l’anno scorso, buon risultato se si considera non può contare su Zirkzee e Calafiori».

JUVENTUS – voto 5,5: «La rivoluzione di Motta è un faro intermittente, illumina il percorso solo a tratti».

ROMA – voto 5: «Il derby ha suggellato la prima fase del lavoro di Ranieri, che ha tolto la squadra dalla secche più psicologiche che tecniche del fondo classifica».