Serie A, niente stop ma Draghi chiama Gravina. Le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Serie A: spunta l’ipotesi di uno stop di due settimane per rallentare i contagi anche nel calcio. I dettagli

La situazione Covid allarma anche la Serie A che dopo il caos di ieri ha già approvato un nuovo protocollo. Tra le ipotesi al vaglio della Lega e dei club c’è anche la possibile sospensione del campionato per due settimane (per ora scongiurato dall’ultima assemblea). Nelle ultime ore il presidente della FIGC Gravina ha parlato telefonicamente con il Premier Draghi per fare il punto della situazione.

L’orientamento dei club è quello di non fermarsi e di andare avanti, con la consapevolezza però che tutti gli scenari sono aperti e legati all’andamento della pandemia nel nostro paese. Non sono insomma da escludere le porte chiuse nel giro di 2-3 settimane. A riportarlo è gazzetta.it.