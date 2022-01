Serie A nella morsa del Covid: dal rinvio scongiurato al “pericolo” ASL

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giorno dopo giorno peggiora la situazione legata all’emergenza Covid in Serie A: senza rinvii d’ufficio, tornano in scena le ASL

Serie A nella morsa del Covid, ancora una volta. La speranza comune di vivere un’intera stagione senza ingerenze del virus è già andata a farsi benedire. Non tanto per quel che è già stato, quanto piuttosto per quello che potrà essere nei prossimi giorni.

Il rinvio dicembrino di Udinese-Salernitana rischia di non essere infatti l’ultima partita non disputata come da calendario. I primi vagiti del 2022 hanno portato in dote la preoccupante escalation dei contagi in tutta Italia, con logiche e inevitabili conseguenze anche nel mondo del calcio.

