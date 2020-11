Serie A – Milan, la Fiorentina non trova la via del gol da 3 giornate

Il Milan domenica giocherà contro una Fiorentina che non segna da 3 partite in campionato. I viola sono in difficoltà in attacco

Domenica il Milan è atteso dall’insidiosa sfida contro la Fiorentina del neo tecnico Cesare Prandelli. I viola, in Serie A, non trovano la rete da ben 3 partite. Infatti, negli ultimi 3 match di campionato, Ribery e compagni hanno perso 2-0 contro la Roma, pareggiato 0-0 a Parma e perso 0-1 contro il Benevento. Un dato che comunque non deve far abbassare la guardia al Milan.

In settimana invece, la Fiorentina ha vinto 0-1 in Coppa Italia contro l’Udinese, trovando il gol solo ai supplementari con Montiel. L’attacco viola per ora non sta rendendo al meglio, ma in ogni caso, la coppia Kjaer-Romagnoli, deve prestare molta attenzione.