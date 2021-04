Serie A, Milan-Genoa: rossoneri senza Ibra. Chi lo sostituirà

Serie A, il Milan affronterà il Genoa non potendo contare sull’apporto dello squalificato Ibra. Le soluzioni di Pioli

Si fa sempre più interessante la lotta per approdare tra le prime quattro posizioni in Serie A. Se da un lato lo scudetto pare ormai già praticamente assegnato all’Inter, dall’altra parte si è instaurata una lotta per i posti utili per arrivare in Champions davvero molto serrata. Senza ombra di dubbio il Milan sta facendo di tutto per dimostrare di meritare l’attuale posizione in classifica.

Domenica prossima, alle ore 12,30, sfiderà il Genoa in casa, per quella che è la 31esima gara di campionato. La squadra di Pioli viene da una vittoria convincente a Parma, dove ha trovato i tre punti grazie ai gol di Leao, Rebic e Kessiè. I rossoblu, invece, vengono da una sconfitta contro la Juventus.

Non sarà sicuramente facile, ma gli uomini di Pioli sembra siano assolutamente in grado di raggiungere l’obiettivo. Fatto sta che ci sono tante squadre, che concorrono per rientrare tra il secondo e il quarto posto: basti pensare che la classifica, cortissima, vede il Milan a quota 63 secondo, la Juventus a quota 62 terza, l’Atalanta quarta a 61 punti e il Napoli a 59.

Situazione abbastanza tranquilla, invece per il Genoa di Ballardini, che non è lontana dal raggiungere una salvezza che a dicembre sembrava cosa complicata. Grazie all’arrivo del tecnico ravennate i rossoblu hanno cambiato totalmente trend, e ora sono a +10 sulla terzultima.

Statistiche match e precedenti

Alcune statistiche, specialmente per gli appassionati di scommesse online, potrebbero risultare particolarmente utili. Per esempio, il fatto che gli ultimi tre match disputati tra le due squadre hanno visto un equilibrio sorprendente: parliamo di una vittoria a testa e un pareggio. Oltretutto, si tratta di solito di gare anche ricche di gol, almeno uno per parte.

Milan senza Ibrahimovic

Per quanto riguarda la situazione delle due squadre, da segnalare sicuramente il fatto che il Milan dovrà scendere in campo senza la punta di diamante, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha rimediato un cartellino rosso contro il Parma e dovrà scontare un turno di squalifica. Probabile che verrà riproposta in sostanza la stessa formazione che è scesa in campo contro i crociati, ovviamente escludendo Ibra: spazio, quindi, a Tomori e Kjaer in difesa, con Hernandez e Dalot sugli esterni. A centrocampo dovrebbero vedersi Kessiè e Bennacer, con Leão, Saelemaekers e Calhanoglu, mentre l’unica punta sarà Rebic.

Sulle scelte di Ballardini, dovrebbe essere riproposto il 3-5-2 classico, che sta portando tante soddisfazioni alla squadra rossoblu. In difesa dovrebbero agire, oltre a Perin tra i pali, Masiello, Radovanovic e Biraschi. A centrocampo pronti Zappacosta, protagonista di una gara molto convincente contro la Juve, e Ghiglione sugli esterni; Badelj, Zajc e Strootman in mezzo. Davanti spazio a Destro, Shomurodov e Scamacca.

Le probabili formazioni di Milan-Genoa

Ecco le probabili formazioni della gara in programma domenica:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Dalot (Kalulu), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Kessiè, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Leão, Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

Genoa (3-5-2): Perin, Masiello, Radovanovic, Biraschi, Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta, Destro, Scamacca (Shomurodov). Allenatore: Davide Ballardini.