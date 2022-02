Serie A, l’Inter affonda e il Milan allunga, ma attenzione al Napoli: la classifica aggiornata

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Questa sera, il pari tra Salernitana e Milan è un po’ meno amaro per i tifosi rossoneri, visto lo stop dell’Inter contro il Sassuolo, che ha perso 2 a 0.

La classifica, adesso, recita Milan in testa con due punti di vantaggio sui nerazzurri, che hanno una partita in meno. Al terzo posto, invece, il Napoli che giocherà domani e, in caso di vittoria, potrebbe agganciare i rossoneri.

Milan 56 punti (26)

Inter 54 (25)

Napoli 53 (25)

Juventus 47 (26)

Atalanta 44 (25)