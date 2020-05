Serie A in chiaro: ecco le proposte sul tavolo di Sky e DAZN

Serie A in chiaro: proposta la visione di Diretta gol o highlights anche per i non abbonati ai due principali broadcaster che detengono diritti tv

Intervenuto ieri in conferenza stampa Vincenzo Spadafora ha parlato anche della possibile visione in chiaro di alcune partite di Serie A: «Sarebbe un bel segnale perché si potrebbe assistere a tre partite importanti in chiaro. Sono in corso contatti con i broadcaster che detengono i diritti delle partite del campionato: il mio auspicio è che da parte di Sky possa arrivare un segnale positivo. Le modalità sono da vedere, ma le prime interlocuzioni sono state positive: vediamo in che termini e se arriverà una conferma per far vivere questa ripresa con passione ed evitando gli assembramenti».

Come riportato da Calcio e Finanza, le modalità proposte potrebbero riguardare una sorta di Diretta gol per le giornate fitte di gare in contemporanea mentre una visione chiaro degli highlights subito dopo la gara singola.