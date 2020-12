Serie A – Il Milan è la squadra finita più volte in fuorigioco

In Serie A, in queste prime 9 giornate, la squadra che puù volte è stata pescata in fuorigioco dai guardalinee è il Milan di Pioli

Stando ai dati riportati sul sito della Lega Serie A, il Milan è la squadra che nelle prime 9 giornate di campionato, è finita più volte in fuorigioco. I rossoneri sono in testa a questa speciale classifica a quota 28. Seguono Bologna e Juventus a 27, poi troviamo Genoa e Udinese a 25. La squadra che per ora è stata pescata meno volte in fuorigioco è il Sassuolo con 11.

Un dettaglio quello dei centimetri per non finire in offside, che il Milan deve migliorare.