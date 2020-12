Serie A, il Milan è la squadra che batte più angoli e che segna più di testa

Il Milan, come riportato dalla Lega di Serie A, è la squadra che in queste prime giornate di campionato ha segnato più di testa

Come riportato dalla Lega Serie A, il Milan è la squadra che ha battuto più calci d’angolo (91), e che ha segnato più gol di testa (7) in queste prime 14 partite di campionato. La squadra di Stefano Pioli, comanda la classifica dei corner battuti davanti al Napoli che con una partita da recuperare è a quota 89, e al Bologna che è a 86. Segue la Juventus a 84, anch’essa con una gara in meno. Il gol di Theo Hernandez di testa contro la Lazio da azione d’angolo, permette al Milan di salire al primo posto solitario per quel che riguarda la classifica dei gol fatti in questa maniera.

Il Diavolo infatti, ha messo a segno 7 reti di testa (di cui 3 il solo Zlatan Ibrahimovic). Segue l’Inter a quota 6.