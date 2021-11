Serie A, i risultati del pomeriggio: il Bologna mette nei guai D’Aversa

Serie A, tutti i risultati delle gare giocate alle ore 15:00. Grande vittoria in trasferta del Bologna sul campo della Sampdoria

Ecco i risultati delle gare giocate alle 15:00 in Serie A. Vittoria importantissima del Bologna sul campo della Sampdoria. Decide una rete di Arnautovic dopo i gol di Svanberg e Thorsby per regalare tre punti a Mihajlovic. I felsinei volano a quota 18, blucerchiati in zona retrocessione.

Vince anche l’Udinese in una gara ricca di spettacolo contro il Sassuolo. Apre le marcature l’ex Milan Deulofeu, poi Berardi e Frattesi ribaltano tutto ma lo stesso centrocampista con un autorete e Beto fissano il punteggio sul 3-2.