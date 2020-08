Serie A Femminile 2020/21: esordio il 23 agosto contro la Florentia

Le ragazze di Maurizio Ganz esordiranno in casa nel prossimo campionato di Serie A femminile affrontando la Florentia il 23 agosto

Save the date verrebbe da dire in questi casi; il 23 agosto è il giorno della ripartenza della Serie A Femminile per quanto riguarda il campionato del Milan di Maurizio Ganz che scenderà in campo, in casa, alle ore 20,20.

Dopo il sorteggio tenutosi questa mattina, tramite l’account Twitter ufficiale del Milan, sono stati resi noti tutti gli appuntamenti di questa stagione che inizierà tra poco più di due settimane.