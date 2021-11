Serie A dei rimpianti: Milan, Inter e Napoli a passo lento

La dodicesima giornata di Serie A non cambia sostanzialmente nulla negli equilibri di vertice tra Milan Inter e Napoli

Una Serie A al limite del gattopardesco, cambiare tutto per non cambiare niente. Ci eravamo approcciati alla domenica di campionato con straordinarie aspettative e ci ritroviamo il giorno dopo a brancolare nel buio senza le risposte che ci attendevamo. La giornata dei rimpianti in chiave lotta Scudetto, perché gli equilibri rimangono intatti ma nella testa di tutti i protagonisti c’era il pensiero più che lecito di poter approfittare delle mancanze altrui.

A cominciare da uno scintillante e intensissimo derby della Madonnina, nel quale l’Inter aveva pregustato di accorciare la distanza dalla vetta. Idea accarezzata per lunghi tratti di una gara controllata sul piano del gioco e delle occasioni, ma vanificata dall’imprecisione di Lautaro Martinez e dalle troppe occasioni sciupate nei momenti di comando.

