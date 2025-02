Serie A, parla De Siervo: «Calendari intasati: mentre con la UEFA...»

Serie A, le parole dell’amministratore delegato Luigi De Siervo: «Calendari intasati: mentre con la UEFA c’è un dialogo, con la FIFA no!»

L’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo ha parlato in occasione di SPOBIS, un appuntamento dedicato allo sport business a livello Mondiale, organizzato oggi e domani ad Amburgo, in Germania. Di seguito le sue parole.

CALENDARI – «Negli ultimi anni il numero di partite è aumentato in modo significativo a causa dei nuovi format introdotti da UEFA e FIFA. Tuttavia, mentre con la UEFA esiste un dialogo costruttivo per bilanciare le esigenze delle competizioni europee con quelle nazionali, con la FIFA questo confronto al momento non c’è stato ed è per questo che, insieme al sindacato europeo dei calciatori, abbiamo avviato un’azione legale come Leghe europee. Il risultato è che il calendario è sempre più congestionato […] Questo significa che devono gestire turn-over forzati, infortuni e una distribuzione degli impegni che impatta direttamente sulla qualità e sulla competitività del nostro campionato».