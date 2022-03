Serie A, cambia lo sponsor tecnico: accordo con Puma

La Serie A cambia sponsor tecnico e si lega a Puma per i prossimi anni: il comunicato della Lega e le parole di De Siervo

La Serie A cambia sponsor tecnico e dalla prossima stagione si affida a Puma. A comunicarlo la Lega con una nota ufficiale e le parole di De Siervo.

«L’azienda sportiva globale PUMA e la Lega Serie A hanno annunciato oggi una nuova partnership a lungo termine. PUMA diventa il partner tecnico ufficiale della Lega dall’inizio della stagione calcistica 2022/23 e sarà il fornitore ufficiale di palloni per tutte le partite della Serie A TIM, delle competizioni Primavera 1 TIMVISION, della Coppa Italia Frecciarossa, della Supercoppa Frecciarossa e della eSerie A TIM.

Con un pubblico totale di oltre un miliardo di spettatori in quasi 200 paesi ogni anno e con oltre 21 milioni di seguaci dei social media su tutte le piattaforme, la Serie A TIM è uno dei campionati più seguiti al mondo. PUMA è già attiva nel calcio italiano attraverso squadre iconiche. L’AC Milan e US Sassuolo e nel corso degli anni ha collaborato con giocatori molto amati tra i quali Diego Armando Maradona, Giorgio Chiellini e Gigi Buffon.

L’entusiasmante nuova partnership si aggiunge alla collaborazione già esistente di PUMA con LaLiga ed espande significativamente la visibilità di PUMA sul campo e rafforza la sua posizione come brand leader nel calcio.

La partnership apre la strada a una nuova era nella Lega Serie A, che sarà amplificata dalla piattaforma Faster Football di PUMA, incentrata su performance, innovazione e cultura. Una missione che si allinea perfettamente con le ambizioni della Lega Serie A e i suoi obiettivi di essere il campionato più bello del mondo, promuovere la responsabilità sociale e guidare l’innovazione dentro e fuori dal campo. Tutto questo è riflesso nel mantra della Lega Serie A “We are Calcio”.

Ben delineata dalla sua storia, dalla tradizione e dalla passione che l’accompagnano ovunque, la Serie A TIM è considerata uno dei campionati più tattici in tutto il mondo ed è il palcoscenico perfetto per PUMA per aiutare a promuovere il prossimo capitolo del calcio della Lega Serie A»

Le parole di De Siervo: «Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa nuova partnership. Il legame con un brand di assoluto livello internazionale come PUMA dimostra l’importanza e il riconoscimento della Lega Serie A a livello globale ed offre una grandissima visibilità al nostro brand. Con la scelta di PUMA garantiremo sia i più elevati standard tecnici per tutte le nostre competizioni, sia uno stile in linea con i trend della moda delle generazioni più giovani. Questo accordo garantisce inoltre la continuità nelle operazioni di marketing centralizzato della Lega Serie A e conferma la volontà delle Società di lavorare tutte insieme per la valorizzazione del nostro prodotto».