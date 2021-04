Serie A, Atalanta-Bologna 5-0: sorpasso momentaneo dei bergamaschi sul Milan

Serie A: l’Atalanta ha strapazzato per 5-0 il Bologna di Mihajlovic e ha sorpassato momentaneamente il Milan in classifica

E’ terminato 5-0 il posticipo della trentatreesima giornata di Serie A tra Atalanta e Bologna. Gli uomini di Gasperini hanno strapazzato quelli di Mihajlovic: decisive le reti di Malinnovskyi, Muriel, Freuler, Zapata e Miranchuk.

Sulle sorti del match ha pesato e non poco l’espulsione di Schouten a inizio ripresa. Con questi tre punti i bergamaschi si portano a quota 68 punti in classifica, sorpassando momentaneamente il Milan fermo a 66. Domani sera i rossoneri scenderanno in campo contro la Lazio per tentare il contro-sorpasso.