Serie A, al vaglio il nuovo protocollo: tutte le novità in programma

Serie A, al vaglio il nuovo protocollo per la gestione dei casi positivi al Coronavirus: ecco tutte le novità riguardanti il campionato

Serie A, al vaglio il nuovo protocollo per la gestione dei casi positivi al Coronavirus: ecco tutte le novità. Gazzetta dello Sport svela le proposte dei medici di Serie A per il nuovo protocollo atto a gestire i positivi al Coronavirus. Ecco le novità.

UNA SOLA AZIENDA- Una sola azienda che analizzerà i tamponi di tutte le squadre assicurando uniformità in sede di prelievi, trasporto e analisi

SETTE GIORNI IN RITIRO- La bolla in caso di positività sarà effettuata con sette giorni in ritiro e tre a casa, dopo il via libera dell’Asl

TAMPONI PRE PARTITA- Tamponi pre partita, il giorno prima della gara con il risultato almeno sei ore prima dell’inizio

COMUNICAZIONI- i risultati verranno pubblicati su una piattaforma dove hanno accesso solo club, calciatori e l’Authority della Lega;

TEST- gli antigenici diventeranno aggiuntivi a quelli molecolari, ad esempio al rientro dalla sosta natalizia.