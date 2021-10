Donadoni: «Scudetto? Tre squadre sullo stesso piano»

Donadoni intervenuto a Radio Anch’io Sport, ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A. Ecco le sue parole

«L’Inter viene da un campionato vinto e ha una consapevolezza importante. Il Napoli sta dimostrando a pieno il suo valore, è una squadra che unisce qualità tecniche con capacità tattica importante e non ha caso ha fatto i risultati che tutti conosciamo. Queste due con il Milan secondo me sono le tre realtà che io metterei sullo stesso piano. La Juventus è ancora in ritardo ma recupererà terreno».