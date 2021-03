Sergio Ramos in bilico: gli sviluppi sulla sua avventura a Madrid

Sergio Ramos incontrerà la dirigenza del Real Madrid per discutere del rinnovo contrattuale: il futuro del difensore è in bilico

Sergio Ramos incontrerà la dirigenza del Real Madrid verso la prima metà di aprile per discutere del rinnovo contrattuale.

Secondo quanto riportato da ABC, le possibilità che il difensore resti in Spagna sono ridotte al minimo. C’è ancora distanza tra domanda e offerta. Lo spagnolo era stato di recente accostato anche al Milan non solo per lo status di parametro zero ma soprattutto per la grande ammirazione del difensore verso Maldini.