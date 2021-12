Serafini: «Una notte così non si vedeva da tanto. Ecco chi ringrazio»

Luca Serafini, ospite al salotto di Milan Tv, ha parlato così della notte di Milan Liverpool, una partita decisiva per la stagione. Le parole

«Io mi sento molto dentro perché torno a vivere una notte che due anni fa non pensavo avrei rivissuto così rapidamente. È la sera in cui ringraziare proprietà, società, Pioli e la squadra che ci hanno regalato in così breve tempo la gioia di giocare il più difficile girone di questa Champions. Lo dimostra l’equilibrio tra le tre squadre dietro il Liverpool E lo dimostra anche il fatto che dietro al Liverpool è ancora tutto aperto. Il Milan è dentro, è competitivo in Italia, comincerà a frequentare la Champions con la sua frequenza storica. Viviamoci questa notte, sono sicuro che la squadra non ci tradirà e vada come deve andare».