Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, ha sottolineato l’importanza di Ismael Bennacer per il Milan di Pioli

Ospite a Milan Tv, Luca Serafini ha parlato così di Ismael Bennacer:

«Bennacer è un elemento imprescindibile per questo Milan. In mezzo al campo è mancato qualcosa. Pobega sentiva molto la partita contro il Torino ed ha giocato molto nervoso, così come Pellegri dall’altra parte».