Serafini a Milan Tv: « Morata e Leao li ho visti così. I rossoneri sono tornati a...»

Il commento ai microfoni di TMW di Luca Serafini su Milan Empoli, gara vinta dai rossoneri per 3-0:

PAROLE – «Morata ha le caratteristiche da goleador fino a un certo punto, partecipa molto alla manovra. Leao è stato molto bravo in occasione del terzo gol, come movimenti. Il Milan è tornato a giocare da squadra: non ricordo da quanto non c’erano due clean sheet consecutivi in campionato, è un buon segnale. Questa è una squadra che ha bisogno di giocare l’uno per l’altro, aiutarsi, capire e leggere le situazioni: se tu avessi questo equilibrio come testa e applicazione, al di là di Musah o non Musah, puoi inseguire degli obiettivi, sistemare la classifica, puoi andare a Bergamo con una consapevolezza».