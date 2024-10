Serafini commenta Milan Brugge: «Partenza shock, Maignan protagonista! Piano, piano poi... ma l'attenzione tende a calare»

Le parole di Luca Serafini riguardo il match di Champions League vinto dal Milan contro il Brugge ieri a San Siro per 3-1

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, il giornalista Luca Serafini ha rilasciato queste dichiarazioni sulla vittoria del Milan contro il Brugge.

PAROLE – «Partita puzzle con tanti tasselli. Partenza quasi shock con il Brugge che ha creato occasioni e in cui Maignan è stato protagonisti. Piano piano il Milan ha aumentato il possesso ma molto sterile: in campo c’era un brillantissimo Leao che ha giocato molto bene. Questa squadra tende a calare l’attenzione e ha subito il pareggio: un cambio, quello di Chukwueze per Loftus, ci stava; quello che Leao con Okafor era meno spiegabile. Invece prima palla di Okafor e assist per Reijnders, seconda palla lo stesso per Chukwueze».