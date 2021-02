Serafini: «Mai visto nessun giocatore di tale calibro e ora il rinnovo»

Luca Serafini, noto giornalista sportivo del Milan, dice la sua su Zlatan Ibrahimovic, ecco le sue parole

Luca Serafini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando di Zlatan Ibrahimovic, ecco la sua dichiarazione:

«Io non ho mai visto un giocatore che all’età di Ibrahimovic cambiasse le sorti di una squadra con il suo atteggiamento e la sua presenza in campo e fuori come ha fatto lui. Ibrahimovic è stato determinante per il Milan e ha dato ai rossoneri un’identità che permettesse alla squadra di sopportare anche la sua assenza. E’ un giocatore che può dare ancora tanto e il suo tramonto mi sembra ancora lontano».