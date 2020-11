Seedorf: «Il Milan sta mettendo le basi per essere competitivo»

Seedorf ha parlato bene del Milan di Pioli dicendo che sta costruendo qualcosa di importante. Inoltre augura ai rossoneri di vincere qualcosa

Clarence Seedorf, ex allenatore e giocatore del Milan, ha parlato dei rossoneri in un video registrato per il Corriere dello Sport.

Seedorf ha detto: «Il Milan che ha vinto lo scudetto 2010/2011 lo ha vinto in un anno duro e complicato. Gli scudetti non si vincono facilmente e sono lunghi. Ci sono momenti di tensione quando devi per forza portare a casa un risultato contro squadre che si stanno giocando qualcosa di importante come un punto. Si chiudono dietro e tu devi cercare lo stesso di vincere. Bisogna avere pazienza e professionalità. Mi ricordo la Fiorentina fuori casa e il Genoa in casa, sono state partite fondamentali per mantenersi in alto in classifica. Poi la partita a Roma, che ci ha dato lo scudetto. Sono orgoglioso di essere stato parte di quel Milan, ma vorrei tanto che, per il bene dei rossoneri e per il bene del calcio italiano, presto ci possano essere altri vincitori del campionato. Il Milan sta facendo bene e sta mettendo le basi per restare competitivo fino a fine stagione. Speriamo possano vincere lo scudetto a breve».