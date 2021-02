Seedorf: «Cosa mi piace di questo Milan? Prima di tutto…»

Seedorf alla Gazzetta dello sport, una lunga intervista per lui che è stato un grande protagonista di tanti derby spettacolari

Seedorf alla gazzetta dello sport, una lunga intervista per lui che è stato un grande protagonista di tanti derby spettacolari.

COSA MI PIACE- «Che è tornato ambizioso, solido, con chiarezza societaria. Ma la cosa che mi piace di più è che c’è Maldini: la garanzia del Dna Milan che non si può trasmettere se non lo conosci e non l’hai dentro. Per quanto è ambizioso, Paolo non starà molto tempo a parlare di quarto posto».