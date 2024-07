Seconda maglia Milan 2024/25, Oettle: «Kit che rappresenta eleganza, innovazione e non solo. Orgogliosi di averlo svelato in questo modo». Le parole del CCO rossonero

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato il nuovo kit che da oggi è disponibile per tutti i tifosi rossoneri dopo l’esordio nell’amichevole contro il Manchester City.

PAROLE – «Siamo orgogliosi di aver svelato il nostro nuovo Away kit per la stagione 2024/25 in un modo così innovativo mostrandolo per la prima volta sul campo dello Yankee Stadium. Questa modalità testimonia la nostra volontà di spingerci sempre oltre i confini del modo in cui ci connettiamo con i nostri fans e le nostre community. Questo kit non solo rappresenta l’eleganza e l’innovazione che contraddistinguono il nostro Club, ma è anche una testimonianza del nostro impegno costante nei confronti dei nostri tifosi. La nostra partnership con PUMA ci permette di onorare la nostra ricca legacy e allo stesso tempo di restituirla attivamente alla community attraverso iniziative come il progetto ‘City and Milan for Change’, rafforzando i valori che definiscono il nostro Club“