Scuffet Milan in STAND-BY: cosa sta bloccando l’affare col Cagliari. Tutte le NOVITÀ sull’estremo difensore

Non arrivano segnali significativi sul fronte Simone Scuffet, il portiere che il Milan ha scelto per sostituire l’infortunato Marco Sportiello.

Stando a quanto riportato da Sky Sport la trattativa tra i rossoneri e il Cagliari in questo momento è in una fase di stand-by: dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, il Diavolo non è ancora riuscito a trovare un’intesa sul cartellino con il club sardo.