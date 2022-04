Scudetto, le parole di Pioli: «Dovremo provare a vincerle tutte». Così il tecnico del Milan

Stefano Pioli ha parlato così della gara di domani in ottica scudetto.

SEMIFINALE INCIDE SU CORSA SCUDETTO – «Secondo me no, sappiamo qual è il nostro percorso a prescindere. Chiaramente domani è importante perché ci si gioca una finale, faremo del nostro meglio per vincere un trofeo che al Milan manca da un po’. Ma noi dovremo provare a vincere tutte le partite a prescindere da domani sera».