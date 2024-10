Scudetto Milan, Thiago Motta snobba i rossoneri: «Le favorite per il tricolore sono queste due»

Scudetto Milan, Thiago Motta, tecnico della Juve, ha indicato in Inter e Napoli le favorite per il tricolore: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Motta, tecnico della Juve, ha escluso il Milan dalle pretendenti per lo scudetto:

IN COSA DEVE FARE LA DIFFERENZA LA JUVE DOMANI – «La Juve deve giocare la sua partita come ha sempre fatto. Ogni partita è una storia diversa, dobbiamo affrontare l’avversaria al massimo cercando di portare la partita dove conviene a noi e non a loro. L’esperienza è il momento che attraversano. Sono l’ultima squadra che ha vinto il campionato e insieme al Napoli è la favorita per questo campionato. Domani tocca l’Inter e dobbiamo essere concreti e determinati per fare la partita che dobbiamo fare per metterli in difficoltà e alzare la probabilità che questa partita venga dalla nostra parte».

GAP CON L’INTER – «Non lo penso io, sono i fatti che lo dicono non è un’opinione ma un’oggettività. Le due squadre favorite sono quelle due lì per quanto fatto negli ultimi anni. Domani dobbiamo giocare contro una squadra forte e affrontarli come fatto nelle altre partite. Con concentrazione , voglia di giocare a calcio, mettere in pratica quello che dobbiamo fare per portare la partita dalla nostra parte e non dalla loro».

LA CONFERENZA STAMPA DI THIAGO MOTTA