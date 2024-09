Scudetto Milan, Thiago Motta AVVISA i rossoneri! L’ha detto VERAMENTE in conferenza stampa

Scudetto Milan, Thiago Motta, tecnico della Juve, avvisa il club rossonero: l’ha detto veramente in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Motta ha avvisato le rivali scudetto, tra cui il Milan:

JUVE DA SCUDETTO – «L’obiettivo è essere competitivi in ogni partita. L’obiettivo oggi è giocare la partita di domani. Tutto il resto conta poco. Non ho il controllo di tutto quello che hai detto. Affrontare una squadra che in casa sa quello che fa, complicata, e noi mettere tutta la nostra concentrazione ed energia. Il resto arriverà col tempo e passo passo vedremo dove saremo nel momento chiave della stagione. Per essere lì dobbiamo pensare ad oggi e a fare bene domani».

