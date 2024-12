Scudetto Milan, Serena sentenzia i rossoneri: sulla squadra di Fonseca l’ha detto veramente

Scudetto Milan, Aldo Serena, ex calciatore anche dei rossoneri tra le altre, ha escluso la squadra di Fonseca dai candidati allo scudetto

Intervistato in esclusiva da Internews24, Aldo Serena ha parlato così della lotta scudetto:

Lazio che, ricordiamo, aveva recentemente battuto ben due volte il Napoli (che nel frattempo ha perso anche Buongiorno per infortunio). Chi sono a detta sua le favorite allo scudetto?

«Il Napoli adesso ha avuto questo incidente contro la Lazio e qualche difficoltà, ma Conte ha la possibilità di allenare per tutta la settimana i suoi ragazzi senza le coppe, che portano via energie psico-fisiche notevoli. Quindi Napoli e Atalanta, perché la Dea è una realtà sfavillante del campionato italiano. Gasperini ha la capacità di mantenere la concentrazione e soprattutto i ritmi alti e intensi giocando ogni 3 giorni. Queste due squadre credo siano quelle che daranno filo da torcere fino alla fine, anche se poi ci sono realtà come la Lazio e la Fiorentina. Ci sarà la partita da recuperare proprio contro la Fiorentina, quella è una partita molto difficile perché la squadra Viola gioca un gran calcio. Invece Juventus e Milan sono attardate, sono alle prese con problemi sia in campo e per il Milan anche un po’ fuori, quindi credo che Atalanta e Napoli siano quelle più ostiche da qui alla fine».

Infine una considerazione sulla Nazionale. Spalletti ha dato una svolta all’Italia in Nations League dopo la delusione degli Europei: la partita contro la Germania deciderà in quale girone si piazzeranno gli azzurri nelle qualificazioni ai Mondiali. Quali sono le prospettive per questa nazionale?

«Quest’estate le prospettive era negativissime perché abbiam visto una Nazionale agli Europei essere allo sbando. È stato bravo Spalletti, contro anche tutte le aspettative, a rimanere in sella, a volere assolutamente ripartire di nuovo con la Nazionale. Questa è una Nazionale che ha un gioco brillante, che è sinergica e nella quale tutti faticano e tutti danno un contributo nella fase offensiva e difensiva. Insomma, ha intrapreso una strada che sembra quella giusta per fare bene».

