Nel Milan che è in corsa per lo Scudetto ci sono tanti che potrebbero per la prima volta regalarsi una gioia a livello di titoli nazionali

Il Milan corre verso lo Scudetto. I rossoneri si ritrovano al primo posto ad 8 gare dalla fine in un week-end fondamentale per i vari scontri diretti. Nella squadra di Pioli sono ben 20 i giocatori, oltre allo stesso allenatore, a non aver mai vinto un titolo nazionale, come riporta Tuttosport.

Oltre ad Ibrahimovic (11 campionati in carriera), gli unici ad aver trionfato sono Mike Maignan (Ligue 1 2020-21), Olivier Giroud (Ligue 1 2011-12), Marko Lazetic (Superliga Serbia 2020-21), Brahim Diaz (Premier League 2016-17 e Liga 2019-20), Tiemouè Bakayoko (Ligue 1 2016-17) e Ciprian Tatarusanu (Liga Romania 2012-13, 2013-14).