Scudetto Milan, Insigne snobba i rossoneri: loro i favoriti per il tricolore. Parole chiare

Scudetto Milan, Lorenzo Insigne, calciatore del Toronto, ha indicato nel Napoli la squadra favorita per la vittoria del tricolore

Lorenzo Insigne ha parlato a La Repubblica della possibilità del Napoli di vincere lo scudetto con Antonio Conte in panchina. Milan di Fonseca non preso in considerazione:

NAPOLI – «Il Napoli può vincere un altro scudetto con l’arrivo di Conte. È un grande lavoratore, un tecnico che mangia calcio. Anche il loro futuro ha tutto per essere azzurro».

L’INTERVISTA DI INSIGNE A REPUBBLICA