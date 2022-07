Sconcerti: «Si parla pochissimo di Adli, però...»

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato di Yacine Adli elogiando le qualità del giovane francese: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così di Yacine Adli:

«Credo che vada monitorato Adli, che ha quasi 22 anni, ha fatto 5 anni nel PSG e poi è stato al Bordeaux. Pioli lo sta facendo giocare più di Diaz, gioca in molti ruoli poi, ma segna poco. Può veramente ricominciare a dare qualcosa al Milan in un ruolo dove il Milan ha bisogno. Se ne parla pochissimo ma ha molto per aiutare la squadra».