Sconcerti: «Il ruolo di Ibra al Milan è finito, serve un attaccante»

Mario Sconcerti intervenuto a Calciomercato.com ha detto la sua su Milan Juve e il rendimento dei rossoneri con un focus sull’attacco e su Ibrahimovic:

MILAN JUVENTUS «Certamente il Milan ha perso un’occasione e mi è sembrato anche più fragile della Juve. La Juve se vuole non perdere una partita non la perde. Non sempre riesce a vincere, ma non perde. Il Milan però viene da una grande emergenza. Anche la società – o comunque la proprietà – non mi è sembrata molto interessata al traguardo finale. Mi spiego: Pioli è senza difesa da un mese, ma non sono arrivati rinforzi. E così facendo butti via dei punti utili, questo va messo in conto».

IBRAHIMOVIC – «Sì, è vero. A proposito: lo dico con enorme rispetto, ma il ruolo di Ibra di educatore nel Milan mi sembra esaurito. Pioli ha bisogno di un centravanti vero».

CAMPO SAN SIRO – «Sono discorsi che non mi interessano, vengo da una generazione che per anni ha giocato a calcio ovunque, quindi le lamentele mi sembrano fuori luogo. La verità è che la terra respira e se tu ci giochi sopra ogni tre giorni la rovini».