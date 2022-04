Sconcerti: «Al Milan manca un giocatore che sia decisivo»

Mario Sconcerti ha parlato delle difficoltà del Milan a segnare: «Al Milan manca un giocatore che sia decisivo»

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di TMW delle difficoltà del Milan a segnare. Ecco le sue parole:

«Secondo me quello che manca al Milan è un giocatore che faccia la differenza e sia decisivo. Ogni squadra ha diritto ad avere partite complicate, giocare a Torino è difficile. In questo caso devi avere un giocatore decisivo che ti faccia portare a casa i 3 punti. Se non hai questo grande calciatore rischi di fermarti».