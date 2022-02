Schnellinger: «Spero che il Milan vinca lo scudetto, è una grande squadra»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Karl-Heinz Schnellinger, intervenuto a TMW Radio, ha parlato del Milan di Pioli e della corsa scudetto:

«Vedo che c’è una bella lotta in testa e credo sia una battaglia a tre, speriamo che il Milan ce la faccia. Non mi addentro troppo in questioni tecniche perchè non ho visto tutte le partite, non ci sono riuscito. Il Milan è un grande complesso come squadra, vedo dei grandi lavoratori, corrono molto. Mi pare una squadra tosta però forse per vincere servirebbe qualcosa in più. Che cosa? Probabilmente, ma lo dico sempre dall’esterno, qualche altro giocatore forte».