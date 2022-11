Scaroni saluta Gazidis: «Grazie per il tuo impegno, passati insieme quattro anni meravigliosi»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha voluto salutare Ivan Gazidis, all’ultima gara da AD della società rossonera: le sue parole

Dal campo di San Siro prima della sfida tra Milan e Fiorentina, Paolo Scaroni ha voluto salutare Ivan Gazidis:

«Voglio dare un saluto speciale ad Ivan Gazidis, oggi è l’ultima giornata con noi. Voglio che Ivan senta il vostro abbraccio per questi quattro anni meravigliosi passati insieme. Grazie per il tuo impegno e per la tua passione. Ci rivediamo presto a Milano ma intanto vogliamo darti un grande abbraccio Milanista. Grazie Ivan».