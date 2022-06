Scaroni annuncia: «Maldini e Massara resteranno al Milan, non ho dubbi»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del futuro di Maldini e Massara: i due dirigenti resteranno in rossonero

Intervenuto a Gr Parlamento, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato così di Maldini e Massara:

«Il cambio di proprietà in questo momento un po’ cruciale ha ritardato tante cose, ma tutto in un clima idilliaco di rapporti. Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubbio che si raggiungerà una intesa per cui questa coppia, che è stata così importante, continui con noi anche nei prossimi anni».