Scambio Dzeko-Sanchez: ecco come cambierebbe la lotta scudetto

Lo scambio tra Dzeko e Sanchez sembra essere un’idea sempre più concreta: come si modificherebbero gli scenari per la lotta scudetto?

Inter e Roma stanno lavorando ad un clamoroso scambio: Dzeko a Milano e Sanchez in giallorosso. Un affare nato quasi dal nulla ma che sembra comunque ben avviato.

CHI CI GUADAGNA – L’Inter uscirebbe sicuramente rafforzata avendo finalmente in rosa un calciatore ideale come vice Lukaku, invocato da sempre da Antonio Conte, ed alzerebbe la competitività del reparto e della rosa: una mossa che potrebbe rivelarsi decisiva in chiave tricolore. La Roma invece si metterebbe in casa un calciatore dall’indubbia classe ma dalle condizioni fisiche molto precarie. Non proprio il massimo in una stagione ricca di impegni.