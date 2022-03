Scamacca ha scelto l’Inter: delusione per il Milan? L’attaccante del Sassuolo avrebbe sciolto le riserve sul proprio futuro

Scamacca ha scelto l’Inter. L’attaccante del Sassuolo vuole solo i nerazzurri e ha rifiutato diverse offerte in queste settimane, tra cui quella del Borussia Dortmund.

Marotta è in costante pressing su Carnevali e vorrebbe strappare l’ariete azzurro già prima della fine della stagione. L’idea è quella di inserire Pinamonti come contropartita, giocatore gradito anche al Sassuolo. Lo riporta Tuttosport. Niente da fare quindi per Milan e Juventus che si erano iscritte alla corsa.