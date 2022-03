Scamacca Milan, cresce il feeling: rossoneri convinti di beffare Marotta. Ecco perché il sorpasso all’Inter è possibile

Il Milan insegue un centravanti di prospettiva ma già pronto che possa contendere il posto a Giroud nella prossima stagione. Sempre maggiore in tal senso il feeling per Gianluca Scamacca, che piace anche all’Inter.

Marotta però fatica a chiudere l’operazione perché punta sempre su un prestito con obbligo di riscatto. Sotto questo profilo in via Aldo Rossi hanno molte più frecce nell’arco e ciò spiega l’attivismo dei manager rossoneri su questo fronte. Le telefonate in programma, ma il dialogo sta proseguendo. A dispetto delle richieste del Sassuolo, superiori ai 40 milioni di euro.