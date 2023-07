Scamacca Milan, emergono divergenze col West Ham su questo aspetto: la novità sull’attaccante della Nazionale

Il Milan non perde di vista Gianluca Scamacca, giocatore che stuzzica molto la dirigenza rossonera per completare il reparto d’attacco. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’operazione però è tutt’altro che in discesa.

Oltre al sentimento rossonero che pare essersi un po’ raffreddato, ci sono divergenze per quanto riguarda la formula: il Diavolo preferirebbe una soluzione in prestito con eventuale opzione, gli Hammers cederebbero il giocatore solo a titolo definitivo per rientrare nelle spese.