Scalvini Milan: possibile addio in estate, l’Atalanta fissa il prezzo per la cessione

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Scalvini. Addio all’Atalanta possibile, il prezzo

Giorgio Scalvini potrebbe lasciare l’Atalanta in estate. Il difensore è uno dei nomi accostati al calciomercato Milan in vista della sessione estiva.

Come riportato da TMW nelle intenzioni ci sarebbe la voglia di non vendere tutti i gioielli, cioè Koopmeiners, Ederson e Scalvini, ma dipenderà molto dalle offerte che arriveranno. 50 milioni è la base d’asta, sapendo però che non si arriverà ad agosto: in quel caso non ci sarà una cessione perché servirebbe valutare un sostituto e con poco tempo a disposizione le valutazioni si alzerebbero tutte. Quella di Scalvini compresa.