Saudati Milan Futuro, il commento sulle squadre B e su Camarda: «I giovani in C passaggio importante»

Le parole di Luca Saudati, ex giocatore del Milan, ai microfoni di TMW Radio: la sua opinione sulle seconde squadre e su Camarda

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, queste le parole di Luca Saudati, ex giocatore del Milan sulle seconde squadre e su Francesco Camarda.

SQUADRE B – «A prescindere dal gol annullato e mi dispiace per lui perché si vedeva la delusione sul suo volto, sta dimostrando di essere un buon profilo. Ha già esordito in Serie A e nel Milan Futuro sta facendo vedere il suo lavoro».

CAMARDA – «Anche io ho esordito giovanissimo con la maglia del Milan, ma dopo sono stato chiamato a fare esperienze in provincia per avere tempo e modo di sbagliare e, quindi, crescere. La formula delle seconde squadre in Serie C può essere un passaggio importante, non solo per Camarda, ma per tutti quelli che stanno facendo questo tipo di percorso».